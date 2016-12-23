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Гонка вооружения: Все происходит по умолчанию — Путин

Политика
Да, действительно, там и ракет, и подводных лодок, и авианосцев, конечно, больше, мы с этим и не спорим, мы говорим, что мы сильнее любого агрессора
Владимир Путин
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 23 Декабря 2016, 13:11 — REGNUM  Президент России Владимир Путин высказал удивление в связи с высказываниями ряда официальных представителей администрации США, которые начали доказывать, что вооружения в США являются самыми мощными в мире, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

«Честно говоря, меня удивило высказывание других официальных представителей действующей администрации, которые почему-то начали доказывать, что вооруженные в США являются самыми мощными в мире. А с этим никто и не спорил», — заявил Путин.

«Я же, если внимательно слушали, о чем я вчера говорил, я говорил об укреплении ядерной триады, и в заключении сказал о том, что Российская Федерация сегодня сильнее любого потенциального — внимание! — агрессора. Это очень важно, это не случайно я об этом сказал», — подчеркнул глава государства. «Что такое агрессор? Это тот, кто потенциально может напасть на Российскую Федерацию. Но мы сильнее любого потенциального агрессора, я могу еще повторить», — говорит он.

«И я сказал почему: и в силу модернизации вооруженных сил, в силу нашей истории и географии, и в силу сегодняшнего внутреннего состояния российского общества, — есть комплекс причин. Не последнюю роль играет, конечно, и модернизация вооруженных сил, как обычные ее составляющие, так и ядерные триады», — отметил президент.

«Должен сказать ‑ и не секрет — мы проделали очень большую работу по модернизации ракетно-ядерного потенциала Российской Федерации, наших ВС. Это касается и РВСН — ракетных войск стратегического назначения, то есть тех, которые расположены на суше, это касается морской составляющей, известно — мы ничего не скрываем — вводятся в строй новые атомные подводные лодки стратегического назначения с новыми типами ракет на борту, это касается и авиационной составляющей, и по носителям, то есть по самолетам, и по ударным системам, которые у них под крылом», — перечислил Путин.

«Мы действуем в строгом соответствии — хочу это подчеркнуть — со всеми нашими договоренностями в том числе и в рамках СНВ-3», — заявил Путин.

Президент напомнил, что в 2001 году США в одностороннем порядке вышли из договора по противоракетной обороне. «Этот договор, безусловно, являлся краеугольным камнем всей системы международной безопасности. И нам тогда было сказано: «Мы делам это не против нас», я сказал, что мы должны будем как-то реагировать, мы должны будем совершенствовать наши ударные системы с преодолением систем противоракетной обороны. На что нам было сказано: «Делайте чего хотите, мы исходим из того, что это не против нас». Мы делаем это», — заявил Путин.

«Просто многие предпочитают этого не замечать. Происходит именно то, о чем мы тогда договорились по умолчанию, без всяких бумаг, ничего нового здесь не происходит», — констатировал президент России.

«Но почему официальные лица действующей администрации начали заявлять о том, что «мы самые агрессивные, мы самые мощные», да, действительно, там и ракет, и подводных лодок, и авианосцев, конечно, больше, мы с этим и не спорим. Мы говорим, что мы сильнее любого агрессора. И это так», — заключил Путин.

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