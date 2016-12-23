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Правительство Эстонии решило обновить бывший Горхолл имени Ленина

Политика
Награжденное Госпремией СССР сооружение из «советского бетонного монстра» решено превратить в «европейский конференц-центр»
Таллинский Горхолл
Jonas Bengtsson
Таллинский Горхолл

Таллин, 23 Декабря 2016, 13:06 — REGNUM  Правительство Эстонии подтвердило планы государственной поддержки реконструкции Таллинского горхолла в размере 40 млн евро. Об этом ИА REGNUM сегодня, 23 декабря, сообщили в канцелярии правительства со ссылкой на премьер-министра, председателя Центристской партии Юри Ратаса.

По словам Ратаса, превращение бывшего горхолла в международный центр будет иметь большое значение для оживления предпринимательской среды и конференц-туризма в Эстонии. Премьер-министр посетил Таллинский горхолл вместе с министром предпринимательства и инфотехнологии, членом Социал-демократической партии Урве Пало и министром финансов, членом Союза правых партий «Отечество — Республика» Свеном Сестером. С состоянием горхолла, предпринятыми действиями и исходными задачами членов правительства ознакомил исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас.

Сообщается, что общая стоимость работ по реконструкции составит около 100 млн евро, из которых государство обещает вложить 40 млн. Обновленный центр должен быть возвращен в эксплуатацию в 2020 году. В результате в столице Эстонии появится первый концертный зал на 4000 сидячих мест с современной и многофункциональной сценической техникой, который можно использовать и для конференций. В расположенной со стороны моря части горхолла планируется построить помещения портового терминала и коммерческие площадки.

Таллинский горхолл (Дворец Культуры и Спорта имени Ленина) был возведен к летним Олимпийским Играм в 1980 году и долгие годы являлся самой современной концертной площадкой в СССР. Главныe архитекторы проекта Райне Карп, Рийна Алтмяэ и Юло Сирп награждены Государственной премией СССР. Расположен на берегу Таллинского залива рядом с Пассажирским портом и в непосредственной близости от стен Старого города. После восстановления независимости Эстонской Республики из-за резкого снижения своей деятельности в 1990-е и 2000-е годы находится в аварийном состоянии.

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Экономика Эстонии
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