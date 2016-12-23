Администрация США не объединяет, а разделяет нацию — Путин

Москва, , 13:04 — REGNUM Все свои неудачи правительство США пытается свалить на внешние факторы. Но всё это не так. Это говорит о том, что есть системные проблемы у действующей администрации. Есть разрыв между элитой и широкими народными массами. Об этом сегодня, 23 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции.

«То, что значительная часть республиканских избирателей поддерживает президента Росси, я не отношу на свой счет. Это значит, что у значительной части американского народа совпадают представления о том, как должен быть устроен мир, чем мы должны заниматься, где наши общие опасности и проблемы. Это хорошо, что есть люди, которые симпатизируют России», — сказал Путин.

«Это хорошая предпосылка для того, чтобы встраивать между двумя такими мощными странами, как Россия и США хорошие отношения. Вот на базе симпатии к друг другу надо и выстраивать отношения между Россией и США», — отметил президент.

«Действующая администрация США не объединяет, а разделяет нацию», — подчеркнул Путин.

«Очень хотелось бы, чтобы у нас и с вновь избранным президентом, и с будущими лидерами демократической партии выстраивались деловые, конструктивные отношения, чтобы это шло на пользу и США, и России», — сказал он.