В заявлении Трампа про ядерные возможности нет ничего необычного — Путин

Москва, , 12:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин не увидел никакой новизны в высказываниях президента США Дональда Трампа про ядерный потенциал, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

«Что касается господина Трампа, то здесь нет никакой новизны, он в ходе выборной кампании говорил о необходимости укрепления ядерной составляющей в США, об укреплении вооруженных сил. Здесь нет ничего необычного», — заявил Путин.

Ранее Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter заявил, что «США должны значительно укрепить и расширить свои ядерные возможности до того момента, когда мир образумится относительно ядерных бомб».

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