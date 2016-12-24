The Strategist: От саммита в Нагато выиграл Путин, Абэ – с пустыми руками

Тогда как Москва получила выгодные соглашения с Токио, а также смягчила свою международную изоляцию, Токио не смог добиться возвращения Курил

Токио, , 12:44 — REGNUM



Премьер-министр Японии Синдзо Абэ неустанно добивался расположения со стороны президента России Владимира Путина, встречаясь с ним более десятка раз за последние четыре года. В декабре же он принял Путина в Нагато, известного своими горячими источниками. Однако шаги Абэ дали незначительные для Японии результаты, тогда как для России же все наоборот, пишет Брахма Челлани в статье для The Strategist.

Дипломатические жесты Абэ в сторону Путина являются неотъемлемой частью более широкой его стратегии, целью которой является сделать из Японии противовес Китаю и сбалансировать его влияние в Азии, где Япония, Россия, Китай и Индия формируют стратегический четырехугольник. Абэ уже построил близкие отношения с Индией, и теперь улучшение отношений с Россией, по его мнению, является недостающим ингредиентом регионального баланса сил.

Попытки построить доверительные отношения с Москвой направлены не только на сдерживание Китая. Абэ также хочет добиться от России возвращения южных Курильских островов. В обмен на это Абэ пообещал экономическую помощь, инвестиции в российский Дальний Восток и крупные энергетические сделки.

На пути Абэ, тем не менее, находится ряд препятствий. Так, Токио является участником возглавляемого США режима санкций, введенных против России после «аннексии» Крыма. Из-за этих санкций Россия была вынуждена, как считает автор, сблизиться со своим традиционным соперником в лице Китая. Более того, Путин официально назвал эти санкции преградой на пути к заключению мирного соглашения с Японией.

В ответ на жесты Абэ Путин попытался продавить бескомпромиссную сделку. Москва усилила свою оборону на четырех спорных островах, тогда как до этого Путин заявил японским СМИ, что у России нет территориальных проблем.

Из-за санкционного режима и низких цен на нефть экономика России понесла определенные убытки, и её сокращение, как ожидается, в 2016 году составит 0,8%. Поэтому Путин в еще меньшей степени готов идти на территориальные уступки, чтобы не портить образ ярого защитника национальных интересов России.

В этих условиях, неудивительно, что для Абэ прошедший саммит в Нагато стал разочарованием, поскольку он не смог добиться территориальных уступок от Москвы, тогда как Путин вернулся в Россию с 68 новыми коммерческими контрактами. Многие из них носят символический характер, однако некоторые довольно значительны, в том числе сделки на общую сумму $2,5 млрд и соглашение об учреждение двустороннего инвестиционного фонда на $1 млрд.

В рамках этого соглашения Токио и Россия должны создать «специальную структуру» совместного экономического сотрудничества на спорных территориях. План, тем не менее, сразу же столкнулся с рядом юридических препятствий. Так, японские фирмы, ведущие бизнес на островах будут вынуждены платить налоги в российский бюджет. При этом, пойди Япония на такой шаг, она, по сути, признает юрисдикцию России над островами.

Таким образом, Абэ лишили возможности оставить после себя то политическое наследие, к которому он стремился, тогда как Путину удалось облегчить международную изоляцию России. При этом Абэ стал первым лидером страны «Большой семерки», проведшим саммит с Путиным после «аннексии» Крыма Россией. Сейчас Москва добилась и экономического сотрудничества с Японией.

Из стран большой «Семерки» только у Японии есть территориальные претензии к России, поэтому страна стремится к достижению соглашения больше, чем Кремль. Но это только играет на руку России. Япония не только смягчила свою позицию, но и дала понять, что готова принять частичное возвращение островов, но Россия становится все более и более бескомпромиссной. Так, после прошедшего саммита Абэ заявил, что Путин теперь, по всей видимости, стремится отказаться от соглашения между СССР и Японией 1956 года, согласно которому после подписания мирного соглашения Япония получит только два из четырех Курильских островов.

Сейчас в Кремле утверждают, что Москва брала на себя обязанности только при том условии, что Япония не будет входить во враждебные альянсы против России. Поэтому Путин озвучил обеспокоенность тем, что заключенный в 1960 году договор о взаимной безопасности между Токио и Вашингтоном может распространиться и на спорные территории в случае их возвращения, в результате чего на них будут установлены американские базы.

Япония не может ответить на обеспокоенность России, поскольку не в её силах выйти из санкционного режима против Москвы, вывести Курилы из-под действия оборонного соглашения с США, особенно сейчас, когда Токио призывает Вашингтон заявить о своей приверженности защищать подконтрольные Японии острова Сенкаку, на которые свои претензии выдвигает КНР.

Путин, в свою очередь, кажется довольным своей позицией на переговорах. Он не только опоздал на три часа на саммит, придерживаясь привычки заставлять лидеров иностранных держав ждать, он также отклонил подарок японского правительства и не стал брать еще одного щенка акита-ину.

Таким образом, мало надежд на то, что вложения Абэ дадут какие-либо ощутимые дивиденты. И дилемма Японии будет углубляться. Благодаря желанию избранного президента Дональда Трампа улучшить отношения с Россией у Абэ, возможно, пространство для маневра в отношениях с Россией, однако если Москва получит на свою сторону США, Япония ей нужна не будет.

Читайте ранее в этом сюжете: Троянский конь на Курилах