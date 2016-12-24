Путин о досрочных выборах президента РФ: Возможно, но не целесообразно
Москва, 23 Декабря 2016, 12:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин допустил возможность досрочных выборов президента, однако отметил их нецелесообразность, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.
«Возможно, но не целесообразно», — ответил Путин на вопрос представителя Wall Street Journal в ходе пресс-конференции. Журналист спросил, возможно ли проведение досрочных президентских выборов в России.
Выборы президента России намечены на 2018 год.
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