Решение об участии в ПАСЕ будет принято после встречи с Аграмунтом

Москва, , 12:30 — REGNUM Решение о том, будет ли Россия принимать участие в работе ПАСЕ будет принято после встречи с председателем ассамблеи Педро Аграмунтом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

«Наша делегация в рамках фракции сформирована. А что касается принятия решения Совета (Думы), оно будет тогда, когда это будет нужно делать, причем мы будем это делать синхронно с Советом Федерации», — сказал он. «Мы эту тему сначала обсудим с Педро Аграмунтом, затем обсудим итоги этой встречи на Совете Думы и примем решение», — уточнил Володин.

Предполагается, что делегацию возглавит вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»). «В настоящий момент идет обсуждение кандидатуры Петра Олеговича Толстого на пост главы делегации РФ в ПАСЕ», — сказал спикер Госдумы.

В 2014 году ПАСЕ лишила Россию голоса на своих заседаниях, а также права участия в работе уставных органов и в мониторинге выборов. Москва в ответ решила не участвовать в зимней сессии ПАСЕ, однако вероятность возвращения российской делегации на площадку ПАСЕ в 2017 году существует.

Читайте ранее в этом сюжете: Делегацию России в ПАСЕ может возглавить Петр Толстой