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Ряд новых руководителей назначен в администрации Волгоградской области

Политика
Фонд капремонта региона возглавил Максим Борисов
Флаг Волгоградской области
Иллюстрация: Ru.wikipedia.org
Флаг Волгоградской области

Волгоград, 23 Декабря 2016, 12:15 — REGNUM  В Волгоградской области глава региона произвел новые кадровые назначения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 23 декабря, новый заместитель руководителя назначен в комитете по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской области. Им стал Марат Мирсаитов.

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Руководителем инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области назначен Андрей Веселков. Ранее он возглавлял управление жилищной инспекции города Волгограда. Его предшественница Надежда Каминская продолжит работу помощником губернатора.

Изменения произошли и в руководстве регионального фонда капитального ремонта. Руководить им теперь будет исполняющий обязанности директора Максим Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, последние кадровые перестановки в администрации Волгоградской области произошли в первой декаде ноября. От занимаемой должности в связи с переходом на другую работу был освобожден председатель регионального комитета экономики Сергей Веденеев. Также на другое место работы перешел и председатель комитета образования и науки администрации области Александр Коротков. Временным руководителем была назначена Лариса Савина.

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