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Глава Языковой инспекции Эстонии вновь утвержден на должности

Политика
Гендиректору главного «карательного» языкового органа страны также повышена зарплата – до 3000 евро

Таллин, 23 Декабря 2016, 12:14 — REGNUM  Министр образования, член правящей Центристской партии Майлис Репс утвердила 52-летнего Ильмара Томуска в должности генерального директора Языковой инспекции на новый пятилетний срок. Об этом ИА REGNUM сегодня, 23 декабря, сообщили в министерстве, отметив, что Томуск находится в данной должности бессменно с 1995 года. Новый срок должностных полномочий Томуска продлится до 31 декабря 2021 года.

Также сообщается, что ему повышена зарплата: с 1 января он станет зарабатывать 3000 евро в месяц (сейчас его оклад составляет 2800 евро). По образованию Ильмар Томуск — учитель эстонского языка и литературы. Позднее получил степень доктора в области административных наук. В Эстонии он известен еще и как детский писатель.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Языковая инспекция Эстонии — контрольный орган, проверяющий уровень знания государственного языка работниками государственных и муниципальных учреждений, средство давления на русскоязычное население страны: учителей, бизнесменов, предпринимателей. По требованиям Языковой инспекции были оштрафованы и уволены сотни учителей и руководителей русских школ и гимназий страны.

Инспекция активно требует от городского собрания Нарвы (а также Палдиски, Локса, Силламяе, Маарду, Кивиыли, Кохтла-Ярве и других «русских» городов страны), чтобы то вело свои заседания на эстонском языке, несмотря на то, что абсолютное большинство депутатов — русскоязычные и избраны местными жителями. По мнению юристов и правозащитников, требования Языковой инспекции абсолютно антиконституционны. С 2016 года права инспекторов расширились — помимо основных требований по соблюдению закона «О языке» инспекторы занимаются теперь проверкой фирм, отвечающих за обучение эстонскому языку.

Читайте ранее в этом сюжете: «Деятельность Языковой инспекции Эстонии расширилась»

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