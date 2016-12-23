Шойгу: Операция в Алеппо создала условия для прекращения огня в Сирии

Операция по выводу боевиков из сирийского Алеппо завершена

Москва, , 12:12 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что операция по выводу боевиков из сирийского Алеппо завершена.

По его словам, в Сирии созданы условия для полного прекращения огня. «15 декабря были прекращены боевые действия для гуманитарной операции по выводу радикально настроенных боевиков», — сказал Шойгу.

Удалось создать совместно с иранскими и турецкими коллегами условия для выхода 15 декабря 34 тыс. человек (14 тыс. мужчин, 8,5 тыс. детей и столько же женщин).

Операция обеспечивалась большой группой офицеров ВС РФ, беспилотники контролировали гуманитарные коридоры. «Было создано семь комендантских постов, обеспечивали выход почти 300 автобусов и 380 машин скорой помощи», — заявил глава Минобороны РФ.

«Операция завершена, она проходила по Вашему поручению в тесном контакте с коллегами из Турции и Ирана», — сказал Шойгу.

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