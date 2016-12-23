Пятница, 23 Декабря 2016 года
14:37:57 МСК

Валерий Ильенко переизбран секретарем новосибирского отделения «ЕР»

Политика
Свой голос за Валерия Ильенко отдали 148 делегатов, 18 — за Алексея Александрова
Валерий Ильенко
Иллюстрация: Novosibirsk.er.ru
Валерий Ильенко

Новосибирск, 23 Декабря 2016, 12:11 — REGNUM  В Новосибирске сегодня, 23 декабря, состоялась XXXII конференция регионального отделения партии «Единая Россия». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе реготделения, в подведении итогов партийной работы приняли участие более 200 делегатов и приглашенных гостей.

Секретарь новосибирского отделения партии Валерий Ильенко рассказал об итогах политического сезона 2016 года и приоритетных задачах на 2017 год. Он напомнил о курсе партии на обновление и поиске новых лиц, прошедшей выборной кампании в Госдуму, работе мониторинговых групп по четырем федеральным законам и региональной общественной приемной. Ильенко обозначил на будущий год семь приоритетных задач, в числе которых работа по привлечению сторонников партии, организация взаимодействия депутатских объединений всех уровней и фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании области, депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации. Подводя итоги партийной деятельности за 2016 год, было предложено 2017 год объявить годом «Молодой Гвардии» «Единой России».

В повестку дня был включен и вопрос по избранию нового секретаря новосибирского регионального отделения «Единой России». Кандидатуру Валерия Ильенко внес член президиума регионального политсовета Андрей Панферов. О намерении выдвинуть свою кандидатуру объявил также депутат областного Заксобрания Алексей Александров. Выборы проводились путем тайного голосования по бюллетеням. 148 делегатов конференции отдали свой голос за Валерия Ильенко, 18 — за Алексея Александрова. Таким образом, Валерий Ильенко переизбран на должность секретаря отделения еще на пять лет.

Отметим, что Валерий Ильенко был назначен и.о. секретаря новосибирского регионального отделения «Единой России» в мае 2014 года после ухода в отставку Александра Морозова. Летом 2014 года Ильенко был утвержден секретарем реготделения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
Главное сегодня
NB!
23.12.16
Олег АйрапетовБыстрой победы в России нет
СевастопольРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
23.12.16
Путин: Освобождение Алеппо — крупнейшая гуманитарная операция современности
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Украина хочет сама экспортировать газ
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
23.12.16
Средства на индексацию пенсий и пособий заложены в бюджете-2017 — Путин
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
«Хакеры сказали людям правду» — Путин
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Путин признал проблемы, но обещает их победить
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Экономика
NB!
23.12.16
Гонка вооружения: Все происходит по умолчанию — Путин
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Глава ПАСЕ Аграмунт посетит Москву в январе
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
23.12.16
Рязанская мэрия расторгла договор на снос дома Циолковского
РязаньРоссия Судьба архитектурного наследия Культура
NB!
23.12.16
Якутяне — Путину: Почему в богатой республике царит крайняя нищета?
ЯкутскРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Максим ИсаевNational Interest: Почему Польшу захлестнули протесты
ВаршаваПольша Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.12.16
Яков РудьВойна Украины — большой бизнес олигарха Порошенко
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
23.12.16
Глава ЦРУ: «Ответные» кибератаки на Россию — ниже величия США
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
23.12.16
«Нефть нашла точку баланса»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
23.12.16
«Доллар может проверить на прочность 60»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
23.12.16
Максим ИсаевWashington Post: Алеппо – признак упадка США
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.12.16
Россию лишили этапа Кубка мира по конькобежному спорту
БернШвейцария Допинговые скандалы Спорт
NB!
23.12.16
В «АЛРОСА» идут массовые сокращения — «руководство ГОКа экономит на всём»
ЯкутскРоссия Безработица Общество
NB!
23.12.16
Госдеп США признал США агрессором
ВашингтонСША Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
23.12.16
Северная Корея считает «смешными» президентские амбиции Пан Ги Муна
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Президентские выборы в Южной Корее Политика
NB!
23.12.16
У РЖД может появиться свой оператор сотовой связи
МоскваРоссия Сотовая связь Экономика
NB!
23.12.16
Девальвация 2.0: Юань потерял еще 28 базисных пунктов
ПекинКитай Курсы валют Экономика
ещё главное