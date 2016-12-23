СБУ подвела итоги с начала года: Запрещён въезд на Украину 523 граждан РФ

Киев, , 12:09 — REGNUM Въезд на территорию Украины был в течение этого года закрыт для 523 российских граждан, в том числе и для 61 представителя СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

«Запрещён въезд на территорию Украины 1374 иностранным гражданам (394 — за деятельность, которая угрожает национальной безопасности государства), в т.ч. 523 гражданам РФ, среди которых 44 военнослужащих и 61 журналист. Принудительно выдворены/возвращены с территории Украины 20/64 иностранных граждан», — говорится в сообщении.

Напомним, что 22 декабря председатель СБУ Василий Грицак в интервью «Укринформ» заявил: «Для всех нас главное осознавать, что Кремль не изменил конечной цели своей стратегии в отношении нашей страны — уничтожение украинской государственности».

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