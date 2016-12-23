Зампреда рязанского правительства лишили прав на 1,5 года

Сергей Дудукин также заплатит штраф в 30 тысяч рублей

Рязань, , 12:07 — REGNUM Мировой судья Советского районного суда Рязани рассмотрел административное дело в отношении заместителя председателя правительства Рязанской области Сергея Дудукина, который отказался проходить медицинское освидетельствование по требованию сотрудников ГИБДД. Решением суда чиновник лишен прав на управление автомобилем. Также он должен заплатить штраф в 30 тысяч рублей.

Как сообщает издание «Вид сбоку», дело было рассмотрено 23 декабря. Сам обвиняемый на суд не явился, прислав согласие на то, чтобы дело рассматривалось без его участия.

В итоге суд признал Сергея Дудукина виновным по ст. 12.26 КоАП «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел вечером 15 ноября в центре Рязани. По данным СМИ, автомобиль Lexus, которым управлял Сергей Дудукин, остановил сотрудник ДПС. Чиновник отказался предъявить документы, а после, видимо, решив, что вопрос исчерпан, уехал с места. Когда автомобиль остановили во второй раз, инспектор заподозрил, что чиновники пьян. Однако медицинское освидетельствование мужчина проходить отказался.

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