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Зампреда рязанского правительства лишили прав на 1,5 года

Политика
Сергей Дудукин также заплатит штраф в 30 тысяч рублей
Спиртное за рулём
Иллюстрация: Free Stock Photos
Спиртное за рулём

Рязань, 23 Декабря 2016, 12:07 — REGNUM  Мировой судья Советского районного суда Рязани рассмотрел административное дело в отношении заместителя председателя правительства Рязанской области Сергея Дудукина, который отказался проходить медицинское освидетельствование по требованию сотрудников ГИБДД. Решением суда чиновник лишен прав на управление автомобилем. Также он должен заплатить штраф в 30 тысяч рублей.

Как сообщает издание «Вид сбоку», дело было рассмотрено 23 декабря. Сам обвиняемый на суд не явился, прислав согласие на то, чтобы дело рассматривалось без его участия.

В итоге суд признал Сергея Дудукина виновным по ст. 12.26 КоАП «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел вечером 15 ноября в центре Рязани. По данным СМИ, автомобиль Lexus, которым управлял Сергей Дудукин, остановил сотрудник ДПС. Чиновник отказался предъявить документы, а после, видимо, решив, что вопрос исчерпан, уехал с места. Когда автомобиль остановили во второй раз, инспектор заподозрил, что чиновники пьян. Однако медицинское освидетельствование мужчина проходить отказался.

Читайте ранее в этом сюжете: Зампреда Рязанского облправительства заподозрили в пьяном вождении

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