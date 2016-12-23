Саратовская городская дума отметила 20-летний юбилей

На сегодняшний день в городской думе Саратова работает пятый созыв депутатов

Саратов, , 11:59 — REGNUM 20 лет назад, 22 декабря 1996 года, жители города Саратова реализовали гарантированное Конституцией РФ право на местное самоуправление — приняли на референдуме Устав города и выбрали депутатов городской думы, получив возможность участия в определении путей социально-экономического развития, возможность влиять и непосредственно, и через своих представителей в думе на действия власти, на принятие решений по жизненно важным вопросам, указано в поздравительном тексте городского парламента, сообщает ИА REGNUM.

Депутаты первого созыва заложили тот фундамент, на котором работает современная представительная власть. На одном из первых заседаний Думы, в 1997 году, были определены основные направления деятельности городского парламента. Все они и в настоящее время нацелены на создание комфортных условий для жизни саратовцев, качественное функционирование органов местного самоуправления, городского хозяйства, предприятий, учреждений города, отметили власти.

Сегодня главным приоритетом в работе парламентариев остается, как и много лет назад, реализация наказов избирателей, озвученных на предвыборных встречах, а также оказание всесторонней помощи горожанам, нуждающимся в ее получении, подчеркивают парламентарии.

«Большинство депутатов работает в думе на общественных началах и находят время для непростой и напряженной депутатской деятельности, порой в ущерб своей основной работе и личной жизни, за это вам большое спасибо. Саратовцы это видят и ценят», — сказал в своей поздравительной речи глава Саратова Валерий Сараев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бездефицитный бюджет Саратова в 2017 году составит 11 млрд рублей, общую сумма муниципальных заимствований составит 4,1 млрд, в том числе кредиты коммерческих банков — 3 млрд. Городские власти уверены, что саратовская казна, как и прежде, будет пополняться за счет субвенций и субсидий федерального бюджета.

Бюджет Саратова — 2017 является бюджетом вымирания, так как финансирует потребности областного центра только на 17%, заявил депутат городской думы от КПРФ Александр Анидалов.

Читайте также: Бюджет Саратова-2017: городские власти рассчитывают на помощь Кремля