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Совет Федерации призвал мир сплотиться против международного терроризма

Политика
Совет Федерации сделал заявление после убийства Андрея Карлова

Москва, 23 Декабря 2016, 11:54 — REGNUM  Против международного терроризма мир должен выступить единым фронтом. С таким призывом обратились члены Совета Федерации в своём заявлении, принятом сегодня, 23 декабря. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, решение принято в связи с убийством российского посла в Турции Андрея Карлова.

«Совет Федерации возмущён этим бесчеловечным актом, решительно осуждает его и констатирует, что международный терроризм не только продолжает атаковать мирных граждан, но и организует покушения на высокопоставленных должностных лиц государств в расчёте на провоцирование конфликтов и кризисов в межгосударственных отношениях», — сообщается в документе.

Члены Совфеда отметили в своём заявлении, что террористический акт преследовал цель внести в международное сообщество раскол. Этому нужно противостоять, объединяя против терроризма усилия всех стран.

По мнению авторов документа, попытка деления террористов на «умеренных» и «неумеренных» не даёт результатов. «Информационные кампании против тех, кто на деле, а не на словах сражаются с террористами и оказывает гуманитарную помощь пострадавшим от действий боевиков людям» должны быть прекращены.

«У нас общая цель — не допустить достижения террористами их преступных целей и сплотиться для противостояния тотальному и абсолютному злу, которое не имеет ни религиозной, ни этнической, ни идеологической окраски и не может быть оправдано ничем», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Совфед ожидает от турецких властей содействия в расследовании всех обстоятельств гибели Андрея Карлова. Должны быть разработаны такие меры, чтобы подобные террористические атаки были невозможны.

Напомним, Андрей Карлов погиб в Анкаре 19 декабря: его застрелил бывший турецкий полицейский, выкрикнувший, что мстит русским за Алеппо. Случившееся было признано терактом. Церемония прощания с российским дипломатом состоялась в Москве накануне, 22 декабря.

Ранее с аналогичным заявлением выступила Госдума.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент РФ принял участие в церемонии прощания с Андреем Карловым

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