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Итоговая пресс-конференция Путина начнется в полдень в ЦМТ

Политика
Число аккредитованных журналистов стало рекордным за двенадцать лет
Владимир Путин
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 23 Декабря 2016, 11:44 — REGNUM  Традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина начнется в Центре международной торговли в 12:00 мск сегодня, 23 декабря. Глава государства выступит перед представителями СМИ в таком формате в двенадцатый раз.

Ожидается, что в ходе пресс-конференции Путину будут заданы вопросы из сферы экономики, социальных обязательств, российско-американских отношений. Также внимание будет уделено кризису в Сирии и обстановке на Украине.

В этом году в итоговой пресс-концференции примут участие около 1,5 тыс. журналистов. Это число стало рекордным за двенадцать лет. Так, в 2015 году аккредитацию получили 1392 человека. На самой первой встрече в 2001 году присутствовали всего 502 представителя СМИ, передают «Вести».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первоначально глава государства планировал встретиться с представителями СМИ 22 декабря. Однако пресс-конференция была перенесена в связи с убийством в Турции российского дипломата Андрея Карлова. 22 декабря состоялось прощание с послом, участие в траурном мероприятии принял Владимир Путин.

Итоговая пресс-конференция президента будет транслироваться телеканалами «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал. Также вести трансляцию будут радиостанции: «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

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