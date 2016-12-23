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СМИ: С точки зрения безопасности Грузия находится в опасной зоне

Политика
Эксперты считают неприемлемым требование об ограничений полномочий службы контрразведки

Тбилиси, 23 Декабря 2016, 11:40 — REGNUM  Грузия с точки зрения безопасности сегодня находится в очень опасной зоне, поэтому необдуманно, разом вводить ограничения полномочий службы контрразведки было бы неправильно. Об этом грузинскому изданию «Резонанси» заявил грузинский конфликтолог Мамука Арешидзе.

Так он прокомментировал иск Центра по правам человека, внесенный в Конституционный суд Грузии, с требованием внесения в действующий закон о контрразведывательной деятельности изменений и отмены той нормы, согласно которой Служба госбезопасности имеет право на аудио‑ и видеослежку без разрешения суда. Конституционный суд уже начал рассмотрение этого иска по существу.

«В той ситуации, в которой находится Грузия исходя их создавшейся в регионе ситуации, введение каких-либо ограничений для служб контрразведки я считаю недопустимым. Думаю, что истец и представители Службы госбезопасности должны сесть и вместе с экспертами обсудить те риски, которые может вызвать отмена этой нормы. Они должны провести переговоры и прийти к какому-то соглашению», — пояснил Арешидзе.

В требовании Центра по правам человека конфликтолог видит определенную политическую подоплеку.

Он не исключает, что в случае вынесения Конституционным судом решения в пользу истца в стране может произойти теракт, после которого появится необходимость пересмотра законодательства и его возвращения к ныне действующему варианту.

Арешидзе предполагает, что в таком случае общественность обвинит во всем правительство и заявит, что оно не смогло предотвратить беду, но причиной будет именно ограничение полномочий служб безопасности.

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