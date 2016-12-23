68% жителей России считают, что СССР восстановить невозможно: опрос

Москва, , 11:34 — REGNUM Доля жителей России, выражающих сожаление в связи с прекращением существования СССР, составляет 63%. В 2006 году эта доля составляла 65%. Больше всего сожалеют об этом люди пенсионного возраста (85%). Среди самой молодой группы участников опроса треть (34%) не смогла дать определенного ответа, 39% опрошенных не испытывают сожаления. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

С годами граждане укрепились во мнении, что Советский Союз можно было сохранить: если в 2006 г. об этом говорили 47%, то в 2016 г. — уже 56%. Напротив, о том, что распад СССР был неизбежен, сегодня говорят 32% (среди людей в возрасте 60 лет и старше эта доля составляет только 19%, среди сторонников КПРФ — 14%, тогда как среди 18−24-летних — 36%, а потенциального электората непарламентских партий — 46%).

При этом, если возвращение к старой форме объединения республик, как в 2006 г. (69%), так и в настоящее время (68%) считается скорее невозможным, и эта доля превышает 50% в основных социально-демографических группах, то идея объединения стран постсоветского пространства в новый союз находит поддержку у половины российских граждан (52%).

Опрос проведен в рамках проекта «Евразийский монитор» 5−6 ноября 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные формализованные интервью по месту жительства респондента.