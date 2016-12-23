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Трамп позвонил президенту Египта: голосование в Совбезе ООН перенесено

Политика
Премьер-министр Нетаньяху призвал Соединенные Штаты наложить вето на «антиизраильский» проект резолюции Совбеза ООН

Тель-Авив, 23 Декабря 2016, 11:30 — REGNUM  Избранный президент США Дональд Трапм призвал президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси отложить голосование по проекту резолюции Совета Безопасности ООН, который предусматривает запрет на строительство израильских поселений на территории Палестины, говорится в заявлении администрации президента Египта, сообщает 23 декабря France Press.

«Телефонный звонок касался проекта резолюции Совета Безопасности ООН по израильским поселениям… Лидеры двух стран договорились о необходимости предоставления новой администрации США возможности всестороннего рассмотрения всех аспектов палестинского дела для достижения всеобъемлющего урегулирования», — говорится в заявлении администрации президента Египта.

Напомним, 22 декабря голосование по проекту резолюции Совета Безопасности ООН было отложено. Проект резолюции требует от Израиля «немедленно и полностью прекратить всю деятельность по строительству поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим».

Премьер-министр Нетаньяху призвал Соединенные Штаты наложить вето на «антиизраильский» документ.

США ранее неоднократно помогали Израилю, используя право вето в Совбезе ООН, когда речь шла о принятии решений по статусу Палестинской автономии. Однако Барак Обама, являющийся сторонником независимой Палестины, отказал в поддержке основному союзнику США на Ближнем Востоке.

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