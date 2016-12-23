Власти Турции закрыли доступ к видео сожжения пленных террористами ИГ — СМИ

Анкара, , 11:18 — REGNUM Турецкие власти заблокировали своим соотечественникам доступ к видео сожжения турецких военнослужащих террористами группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ), опубликованное накануне, 22 декабря, в интернете, передаёт телеканал «Звезда».

Спецслужбы Турции закрыли доступ к крупнейшим социальным сетям, таким как Facebook и Twitter, а также доступ к видеохостингу YouTube. Предусмотрели они и возможные попытки обойти блокировку, приняв соответствующие меры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели очередную показательную казнь: заживо сожжены двое турецких военных, попавших в плен к исламистам. Турки попали в плен к террористам 29 ноября в районе города Эль-Баб (Сирия).

Напомним, Турция приняла участие в борьбе против ИГ (организации, деятельность которой запрещена в РФ), начав операцию «Щит Евфрата». При этом власти Турции воюют совместно с враждебной правительственным войскам Сирии Свободной Сирийской Армией.

Читайте ранее в этом сюжете: Террористы ИГ заживо сожгли двух пленных турецких военных