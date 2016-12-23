В Стамбуле задержана вице-спикер парламента Турции от прокурдской партии

Анкара, , 11:16 — REGNUM Полиция задержала в Стамбуле вице-спикера турецкого парламента, депутата от прокурдской Партии демократии народов (ПДН) Первин Булдан. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

Уточняется, что Булдан была задержана в своем доме. Депутат также подтвердила факт задержания на своей странице в Twitter. «Я задержана», — написала она 23 декабря. Днем ранее Булдан посетила российское посольство в Турции, где оставила запись в книге соболезнований в связи с убийством в Анкаре посла Андрея Карлова.

Ранее власти Турции задержали и поместили под стражу ряд членов ПДН, которые подозреваются в причастности к террористической деятельности. В их числе сопредседатели партии Селахаттин Демирташ и Фиген Юксекдаг.