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Трамп не рад «так называемым знаменитостям», рвущимся на инаугурацию

Политика
Все эти люди хотят приобрести билеты на мероприятие, но Трамп предпочёл бы видеть простых людей

Вашингтон, 23 Декабря 2016, 10:59 — REGNUM  Стремление знаменитостей, которые поддерживали в ходе избирательной кампании США кандидатуру бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, непременно попасть на инаугурацию избранного президента Дональда Трампа не радует политика. Он хотел бы видеть на этой церемонии людей, а не «так называемых знаменитостей», написал Трамп в своём Twitter.

«Так называемые знаменитости из списка «А» все хотят билеты на мою инаугурацию, но посмотрите, что они сделали для Хиллари. НИЧЕГО. Я хочу людей», — написал Трамп.

Напомним, представитель Республиканской партии Дональд Трамп победил на 58-х выборах президента США, состоявшихся 8 ноября. Оппонентом Трампа на выборах была кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Избирательная кампания сопровождалась обвинениями республиканцев в адрес Клинтон.

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И обвинениями демократов — в адрес Трампа.

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19 декабря состоялось голосование выборщиков, подтвердившее победу Трампа. Официальные результаты этого голосования будут объявлены 6 января. Инаугурация намечена на 20 января — в этот день Трамп официально вступит в должность президента.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: Хочу видеть на инаугурации простых американцев, а не гостей списка А

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