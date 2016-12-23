Глава ПАСЕ Аграмунт посетит Москву в январе

Москва, , 10:47 — REGNUM Глава ПАСЕ Педро Аграмунт посетит Россию в начале января 2017 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Визит Аграмунта ожидается в первой половине января», — отметил Володин.

По его словам, речь пойдет в том числе об участии в ПАСЕ российской делегации.

В 2016 году Москва отмечает 20-летие вступления в Совет Европы. В 2014 году ПАСЕ лишила Россию голоса на своих заседаниях, а также права участия в работе уставных органов и в мониторинге выборов. Москва в ответ решила не участвовать в зимней сессии ПАСЕ, однако вероятность возвращения российской делегации на площадку ПАСЕ в 2017 году существует.

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