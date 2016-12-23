Иран намерен развивать свободную торговлю с ЕАЭС

В состав Евразийского экономического союза, кроме Российской Федерации, входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия

Тегеран, , 10:40 — REGNUM Власти Ирана намерены укреплять связи с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом, как передает РИА Новости, заявил президент страны Хасан Роухани на встрече с киргизским коллегой Алмазбеком Атамбаевым.

«Иран собирается расширить отношения с ЕАЭС и хочет добиться свободной торговли с этим союзом», — заявил глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в состав Евразийского экономического союза, кроме Российской Федерации, входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

ЕАЭС имеет зону свободной торговли с Вьетнамом, ведутся переговоры о создании ЗСТ с Египтом, Таиландом и Ираном.

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