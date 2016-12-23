‍Пушков предложил США первыми отменить закон об иностранных агентах

В США есть, а у нас не будет?

Москва, , 10:32 — REGNUM Соединённые Штаты поступают непоследовательно, предлагая России отменить закон об иностранных агентах — сначала им следует отменить аналогичный закон у себя. Об этом член Совета Федерации Алексей Пушков написал в своём Twitter.

Комментируя заявление представителя Государственного департамента США Джона Кирби, призвавшего российское руководство отменить закон об иностранных агентах, Пушков отметил, что тогда Вашингтон должен показать пример — сделать это первым.

«Госдеп призвал Россию отменить закон об иностр. агентах. Сперва пусть отменят сей закон у себя: а то в цитадели свободы он есть, а у нас нет?» — написал Пушков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 декабря Кирби заявил: «Мы (власти США) призываем российское правительство отменить этот закон, а также придерживаться своих международных обязательств в сфере прав человека».

Напомним, закон об НКО обязывает любую организацию, занимающуюся политической деятельностью и имеющую зарубежное финансирование, регистрироваться в Минюсте в качестве иностранного агента.

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