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Проблема закона о Северах и авиатарифы: вопросы камчатцев к Путину

Политика
В регионе не надеются на скорое решение проблем, даже если президент обратит внимание на эти вопросы

Петропавловск-Камчатский, 23 Декабря 2016, 10:03 — REGNUM  Жителей Камчатки больше всего интересует проблема дорогих пассажирских авиаперевозок, а предпринимателей — исполнение северных гарантий, которые тяжелым грузом легли на плечи бизнеса. При этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, и те и другие, конечно, надеются на решение проблем, но верят в это с трудом.

Читайте также: Якутяне — Путину: Почему в богатой республике царит крайняя нищета?По словам политолога Андрея Веськина, проблема дорогих авиабилетов с Камчатки на материк давно не дает покоя камчатцам. «В этом году все надеялись на нового перевозчика — авиакомпанию «Россия», но и здесь прогадали. Ситуация особо не изменилась. Чтобы вылететь с полуострова летом на материк с детьми надо иметь просто огромный доход. Учитывая, что от нас больше никак не выбраться, это довольно остроя проблема для местных жителей», — говорит собеседник ИА REGNUM.

Водитель такси одной из местных транспортных компаний Александр Мерозев, на вопрос корреспондента ИА REGNUM о том, чтобы он спросил у президента на пресс-конференции 23 декабря, ответил, что больше всего его интересуют цены на авиабилеты. «У меня жена и ребенок. Сейчас, в декабре, пошли в авиакассы купить билеты на лето. Знаете сколько попросили? Почти 70 тыс. рублей за одного человека «туда-обратно». Где взять такие деньги? Даже если я круглыми сутками будут работать — не заработать столько. Ведь надо еще сейчас на что-то жить, где-то остановиться, да и питание. Мне сейчас лишь бы жену с ребенком отправить. Сам снова в долги, буду работать», — сказал таксист.

В авиакассах корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что для Камчатки действует система льготных билетов, но их раскупают «как горячие пирожки». «Мы их дали в продажу в сентябре. Неделя-вторая и все. Их нет. Сейчас есть только дорогие билеты, может потом будут акции», — говорят кассиры.

Второй вопрос — о северных гарантиях, больше интересует коммерсантов. Дело в том, что сейчас Камчатка приравнена к районам Крайнего Севера. По закону в таких районах работодатель обязан платить северный коэффициент и раз в два года оплачивать работнику проезд к месту проведения отдыха и обратно. «Это сильно бьет по бюджету всех коммерческих предприятий. Особенно остро мы это ощутили в кризис. Ели концы с концами сводим. Коэффициент платить надо, дорогу оплатить надо. По отдельности все вроде не так уж и много, а если все сложить и посмотреть — то катастрофа. Какой вопрос президенту? Необходимо пересмотреть нормы закона и передать северные гарантии под обязательства государства. Согласен ли он с этим?», — задает свой вопрос владелец частной компании Артур Поргин.

«Бизнес-сообщество Камчатки и всего Дальневосточного федерального округа говорит о том, что участвуя в конкурсах на строительство и в госзакупки, местный бизнес оказывается в невыгодных условиях в сравнении с другими участниками. Государство обеспечивает равные условия для всех участников, независимо от формы собственности и того, где они находятся. А на нас давят государственные гарантии и компенсации, которые предусмотрены законом №4250 от 1993 года. На самом деле, эти гарантии переложены сегодня на бизнес. В случае с бюджетниками — компенсации предусмотрены из бюджета. В законе сказано, что эти компенсации ложатся на работодателя. Когда мы выходим на любой аукцион, то изначально уже проигрываем по затратам», — сказал директор ООО «Аква», ООО «Аквариус» Василий Кноль.

Проблемой дополнительной нагрузки на региональный бизнес в связи с необходимостью выплаты северных гарантий и компенсаций обеспокоены и в секторе дошкольного образования. Руководители частных детских садов отмечают, что дополнительные затраты сказываются на родительской плате.

«Благодаря своевременной финансовой поддержке Правительства Камчатского края, Министерства образования и науки к марту 2017 года более 50 малышей от полутора до 3 лет начнут посещать новый негосударственный частный детский сад. Стоимость услуги будет около 10 тысяч рублей в месяц, что в разы меньше стоимости посещения многих других частных детских садов. Считаем, что это отличный пример реализации комплексного подхода по оказанию господдержки индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере дошкольного образования, и отличный пример того, как слово не расходится с делом. Но есть другая проблема, общая для всех дальневосточных территорий. Это оплата проезда работникам и несовершеннолетним членам их семей. Право педагогических работников закреплено федеральным законом, но при предоставлении субсидий ИП, имеющим лицензию, при возмещении затрат эти социальные гарантии не учитываются и не компенсируются», — рассказал председатель камчатской ассоциации негосударственных дошкольных и школьных организаций Борис Яглинский.

Как сообщало ИА REGNUM, большую пресс-конференцию Владимир Путин проведёт сегодня, 23 декабря. Мероприятие начнется в полдень по московскому времени и будет транслироваться в прямом эфире по федеральным телеканалам.

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