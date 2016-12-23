Программу Трампа в Белом доме реализуют Спайсер, Хикс, Миллер и Скавино

Вашингтон, , 09:40 — REGNUM Избранный президент США Дональд Трамп назначил на должность пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера — директора по коммуникациям Национального комитета Республиканский партии. Об этом сообщили в пресс-службе переходной администрации Трампа, передаёт телеканал CNBC.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ключевые посты в сфере коммуникации займут ещё три соратника Трампа — Хоуп Хикс, Джейсон Миллер и Дэн Скавино: Хикс — директор по стратегическим коммуникациям, Миллер — директор по стратегическим коммуникациям и Скавино — директор по социальным СМИ.

«Шон, Хоуп, Джейсон и Дэн были ключевыми членами моей команды во время избирательной кампании и в переходный период. Я рад, что они войдут в команду Белого дома и будут представлять мою программу, которая сделает Америку снова великой», — пояснил Трамп.

Напомним, советником Трампа по реформе норм и правил в экономике и бизнесе назначен миллиардер Карл Айкан — один из самых успешных американских бизнесменов и инвесторов.

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