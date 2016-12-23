Яков Рудь, , 09:33 — REGNUM

Далеко после полуночи 21 декабря информагентства сообщили, что в Раду, где в это время шло обсуждение нового государственного бюджета, прибыл П.Порошенко. Это произошло в начале третьего, а ближе к пяти (в 4:52!) 274 депутата дружно сделали то, что от них требовалось, одобрив закон о бюджете. От обращения к парламентариям с какими-то словами глава державы воздержался. Зачем тогда приезжал? Ответ на этот казалось бы едва ли не экзистенциальный вопрос прост до невозможности. П.Порошенко приезжал в парламент не как президент, а как олигарх-лоббист. Надо было додавить депутатов на принятие ряда показателей бюджета в том виде, в каком они отвечают его интересам. Речь, в первую очередь, идет о расходах на то, что киевская власть стыдливо называет «обороной». Внесенная в окончательный вариант закона цифра заметно превосходит ту, что была запланирована первоначально. Львиную долю военных финансов предполагается потратить на закупку новой техники, а также на улучшение довольствия военнослужащих. И то, и другое — коррупционные проекты. Новой техникой ВСУ снабжает сам президент и кое-кто из его окружения. Новой ее можно называть очень условно. На самом деле, техника не новая, а обновленная старая, чтобы не сказать, древняя. Это обстоятельство делает бюджет-2017 бюджетом войны. У власти появляется железный мотив для продолжения конфликта на востоке. Чтобы спрятать концы в воду, не дав сведениям о качестве «новых» вооружений просочиться в СМИ, их — вооружения от П. Порошенко со товарищи — придется по максимуму спалить в каком-нибудь новом «котле» в Донбассе. Значит, жди провокаций, обострения, смертей. Улучшение довольствия — это кормушка генералитета. Средства, выделяемые на решение этой задачи, разворовываются в Минобороны и в действующей армии на пути от складов к солдатам. Армейская верхушка, таким образом, не меньше главнокомандующего заинтересована в том, чтобы военные действия на востоке время от времени возобновлялись, неся новые потери. Фабриковать липовую отчетность тогда легче. Мертвые не имут не только сраму, но и возможности заявить о том, что они при жизни не получили из того, что им было положено.

Говорить о бюджете-2017 как о финансовом документе нет смысла. Положа руку на сердце, он не является документом, не имеет отношения ни к государственным финансам, ни к экономике. Когда известный в Украине эксперт А. Охрименко говорит, что «бюджет не поддается анализу, это — бред», его слова, хоть в них звучит яркая полемическая нотка, вряд ли могут вызвать возражения. Другие наблюдатели выражаются чуть мягче, но тоже критично: «абсолютно антисоциальный» (Ю. Гаврилечко), «кот в мешке» (Р. Бортник), «коррупционный олигархический распил» (А. Блинов), «распил государственных денег» (С. Каплин), «порнография» (А. Крамаренко). Общее мнение специалистов сводится к тому, что бюджет-2017 — это чистейшей воды профанация, неумело склепанный и впопыхах перекроенный плод воспаленного сознания, нечто из разряда того, что способны сотворить разве что отставной козы барабанщики. И то — в состоянии аффекта. Или, как говорил по другому поводу персонаж романа «Двенадцать стульев»: «не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены». В принятом законе нет позитива ни для страны, ни для ее экономики, ни для людей. Лейтмотив обсуждения в социальных сетях: бурная бюджетная ночь еще аукнется, еще не раз и не два вылезет большим боком. Довольна ее итогами может быть горстка олигархов, чиновников, политиков, криминальных авторитетов. Подавляющему большинству украинцев поводов для радости она не дала.

С точки зрения его бесполезности закон о бюджете — брат-близнец «Соглашения об ассоциации ЕС-Украина»: бумага с подписями и печатями есть, а к реальной жизни ее никаким боком приспособить нельзя. Безудержное бумаготворчество — излюбленное занятие киевской власти. Без него она чувствует себя не в своей тарелке. О том, что любая казенная «бумага» — не самоцель, а инструмент для достижения целей, связанных с осуществлением государственного управления, никому на Печерских холмах в Киеве, похоже, неведомо. Похоже, что все, кто об этом знал, теперь далече. То ли сами разбежались, по собственной инициативе, то ли их патриоты «люстрировали», чтобы не путались под ногами да не мешали культивировать тупой патриотизм. Бюджет — важнейший, основополагающий, фундаментальный документ национальной экономики. Это в теории. Если же, спуститься с теоретических небес на грешную практическую землю, то придется признать, что украинской экономики давно след простыл. Так что принятие бюджета-2017 в том виде, в каком он принят, на ней никоим образом не отразится. В том, что он не будет выполнен даже после того, как его не раз и не два пересмотрят, не может быть ни малейших сомнений. Именно так произошло с бюджетом 2016 года, так случится и с бюджетом года 2017-го. Первую партию изменений в параметры нового бюджета кое-кто из наблюдателей ожидает уже в марте-апреле, если даже не в феврале. Власть такое развитие событий не пугает. Игра в цифры и макроэкономические показатели ее, похоже, даже в какой-то степени забавляет. Это же так замечательно. Позвонил в Минфин, и экономика сразу заработала: через каких-то полчаса к росту ВВП добавилось пару процентов, а госдолг, наоборот, уменьшился.

Если говорить о нем на более высоком уровне, то бюджет — один из признаков государственности. В этом плане с бюджетом 2017 года тоже все ясно: какая, пардон, государственность, такой и бюджет. В Украине, после обретения независимости не отличавшейся ни особой устойчивостью, ни примерной эффективностью большинства государственных институтов, в последние три года имитация государственности достигла невиданных никогда прежде масштабов. Новый бюджет — разновидность такой имитации. Закон о бюджете принимается властью не для того, чтобы он работал, выполняя предписываемые ему функции, а, как говорят в Одессе, чтобы было. Чтобы показать Европе и Америке, что у нас все, как у взрослых. Все, что положено, есть, все, что требуется, присутствует.

История с ночным сеансом принятия бюджета продемонстрировала, кроме всего прочего, что сохраняют актуальность все основные тренды власти. К величайшему сожалению, положительных в их числе, как не было, так и нет. А вот отрицательных — хоть отбавляй. Первейший среди них это — полнейшая ее — власти — вопиющая, воинствующая, всепобеждающая безответственность. Второй и по значимости, и по степени негатива тренд — работа на олигархов, старых и новых, защита их интересов, готовность ради этих интересов пожертвовать всем, чем угодно, включая последние гроши основной массы украинцев, остатки их имущества и прочие малозначительные с точки зрения властей предержащих «мелочи». Все, в общем, и по сути вопроса, и по его оформлению было почти, как всегда. Впрочем, появились и новации. Увы, не из числа тех, которым можно радоваться. Некоторыми положениями бюджета, например, уже заинтересовалась прокуратура. Генпрокурор Ю. Луценко заявил журналистам, что, как только закон о бюджете будет подписан, его «орлы» сядут «анализировать» его на предмет… соответствия законодательству и отсутствия состава преступления (!). Закон, заведомо нарушающий закон! Такое новшество появилось в Украине только при «майданной» власти. Ни «донецкие», никто другой до такого додуматься не смогли.

…Хоть в Раде на сей раз обошлись без А. Онищенко, это отнюдь не означает, что роль, которая раньше доверялась ему, не сыграл кто-то другой. Отсутствие пустившегося в заграничные бега депутата парламентской обедни не испортило. На сей раз обошлись без него и без его «деликатных» услуг по скупке голосов кэшем от П.Порошенко. Сам А. Онищенко, обвиняющий президента в коррупционных деяниях в особо крупных размерах, среди которых системный подкуп депутатов Верховной рады занимает почетное место, ничуть не сомневается в том, что без применения властью грязных технологий при голосовании за бюджет-2017 не обошлось. Иначе быть не могло. Политическая коррупция в Украине не ослабевает, а, наоборот, усиливается. С каждым днем, с каждым голосованием, с каждым новым траншем МВФ.