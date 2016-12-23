Китай настороженно отнесся к назначению Наварро

Пекин, , 09:26 — REGNUM В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Хуа Чуньин прокомментировала назначение Питера Наварро на должность главы Национального торгового совета. Соответствующее решение было принято избранным президентом США Дональдом Трампом накануне.

В ответ на сообщения о назначении Наварро МИД КНР заявил, что Пекин уделяет пристальное внимание новой команде Дональда Трампа и возможным изменениям во внешней политике Белого дома.

Хуа Чуньин сообщила журналистам, что у Китая и США много общих интересов, и единственной верный путь развития двух стран — сотрудничество.

Питер Наварро — 67-летний профессор Калифорнийского университета, автор нескольких книг, в которых Наварро резко критикует экономическую политику Китая. Самыми известными работами американского профессора в КНР стали «Смерть из Китая» и «Грядущие войны Китая. Поле битвы и цена победы». Одно название книг уже говорит о том, как новый глава Национального торгового совета относится к КНР, пишет «Сина синьвэнь».

Многие китайские эксперты опасаются возможности начала торговой войны между Китаем и США.

«Наварро может убедить американские компании уменьшить объем инвестиций в проекты на территории КНР. Это, безусловно, негативно скажется на восстановлении китайской экономики», — отметил сотрудник Комитета по содействию международной торговле КНР Цай Юнчжи.

Китай является одним из наиболее быстро растущих рынков для экспорта из США. По данным Министерства коммерции КНР, объем двусторонней торговли между Китаем и США достиг $ 558,39 млрд, что делает Китай крупнейшим торговым партнером США. Соединенные Штаты являются главным экспортным рынком Китая и четвертым по величине рынком импорта.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, решение нового президента США Дональда Трампа назначить главой Национального торгового совета Питера Наварро, экономиста и сторонника «жестких» ограничительных мер в отношении Китая, вызвало резкую реакцию в китайских частных и государственных СМИ.

Читайте ранее в этом сюжете: «Китаю не до смеха» — СМИ КНР заявляют, что с Трампом «придется воевать»