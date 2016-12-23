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Глава ЦРУ: «Ответные» кибератаки на Россию — ниже величия США

Политика
Директор разведки напомнил, что Соединённые Штаты отстаивают принципы демократии
Клавиатура
Pixies
Клавиатура

Вашингтон, 23 Декабря 2016, 08:35 — REGNUM  «Ответные» кибератаки на Москву со стороны США были бы аферами, унижающими Соединённые Штаты. С таким заявлением выступил директор ЦРУ Джон Бреннан в интервью Общественному радио США.

Бреннан, комментируя обвинения, прозвучавшие в адрес России, которая якобы участвовала в хакерских атаках на США во время минувшей избирательной кампании, заявил, что считает Москву причастной к подобным действиям. По его мнению, Россия «позволяет себе некоторые вещи, которые выходят за рамки».

Однако в ответ со стороны Вашингтона подобные действия не должны происходить. США борется за демократию, отстаивая её принципы, а также свой образ жизни и принятые в стране нормы.

«И те аферы, на которые идут некоторые наши оппоненты и противники, я думаю, ниже величия этой страны», — сказал он.

Напомним, 14 декабря по телеканалу NBC News прозвучали заявления, что российское руководство якобы повлияло на результаты выборов в США. Ряд западных политиков и прежде неоднократно заявлял о хакерских российских атаках, но в данном случае упоминалась непосредственная причастность российского руководства.

После этого заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Родс заявил, что «в ответ» на действия Москвы Вашингтон может также предпринять определённые шаги в киберсфере. «Мы рассматриваем имеющие меры, которые мы можем предпринять в ответ на хакерские атаки со стороны России», — заявил он.

19 декабря бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что уверен в существовании российской киберагрессии. Американская сторона должна делать то же самое — проводить хакерские атаки против русских.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков: Обама не смог обосновать свои заявления об атаках русских хакеров

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