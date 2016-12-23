Министерство коммерции КНР надеется на развитие экономических связей с США

В Пекине уверены, что торгово-экономические отношения США и КНР являются взаимовыгодными

Пекин, , 08:22 — REGNUM В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель Министерства коммерции КНР Шэнь Даньян ответил на вопросы журналистов относительно будущего экономического сотрудничества Китая и Соединенных Штатов.

«Мы внимательно следили за предвыборной гонкой в США и хорошо помним некоторые заявления избранного президента Дональда Трампа относительно новой экономической политики в отношении ряда стран. Несмотря на некоторые нелицеприятные заявления относительно политики Пекина, мы уверены, что отношения КНР и США в экономическом ключе продолжат развиваться», — сообщил пресс-секретарь ведомства.

Шэнь Даньян подчеркнул, что торгово-экономические отношения Пекина и Вашингтона являются взаимовыгодными и Китай надеется, что новое руководство США не станет создавать ситуации, которые могут негативно сказаться на развитии этих отношений, пишет «Наньцзао жибао».

Китайский чиновник усомнился, что Вашингтон станет коренным образом менять свою экономическую политику так как это навредит обеим сторонам. Шэнь Даньян отметил, что Пекин не допустит нарушения своих стратегических интересов как в геополитическом, так и торгово-экономическом плане.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, избранный президент США назначил главой образованного Национального торгового совета Питера Наварро, экономиста, сторонника «жестких» ограничительных мер в отношении Китая.