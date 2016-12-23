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На Урале барду Александру Новикову предъявлено обвинение

Политика
Назначенная ранее пресс-конференция известного барда отменена

Екатеринбург, 23 Декабря 2016, 08:36 — REGNUM  В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд города рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении уральского барда Александра Новикова. Об этом сообщили в пресс-службе суда корреспонденту ИА REGNUM.

«Рассмотрит ходатайство судья Виталий Андросов сегодня 23 декабря в 14:00», — уточнила старший помощник судьи Ольга Тафф.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вчера 22 декабря уральский бард Александр Новиков был вызван на допрос по делу обманутых пайщиков кооператива «Бухта Квинс» в Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области.

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Позже в СМИ появилась информация о том, что допрос продлился более четырёх часов, а Александра Новикова хоть и не стали задерживать, но предъявили обвинение. Также указывалось на то, что следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте уральского барда.

Напомним, что уголовное дело об обманутых пайщиках было возбуждено в ноябре 2015 года. В строительство коттеджного посёлка 65 пайщиков кооператива вложили 150 миллионов рублей ещё в 2008 году, но дома, которые должны были сдать в 2012 так и не построены. Долгое время дело оставалось бесфигурантным. Однако 19 декабря текущего года по подозрению в мошенничестве был задержан бизнес-партнёр Александра Новикова бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения для него состоится также сегодня в Верх-Исетском суде Екатеринбурга в 12:00.

Отметим, что намеченная на сегодня пресс-конференция уральского барда не состоится.

«Пресс-конференция Александра Новикова переносится, и сегодня не состоится. О новой дате и времени сообщим дополнительно», — сообщила руководитель пресс-центра одного из информационных агентств в Екатеринбурге Екатерина Градобоева.

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