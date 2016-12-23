Выборщики штата Вашингтон, не поддержавшие Клинтон, заплатят штраф

20 декабря миллиардер Дональд Трамп набрал более 300 голосов выборщиков, которые необходимы для победы во втором этапе президентской гонки в США

Вашингтон, , 08:15 — REGNUM Четыре представителя коллегии выборщиков от американского штата Вашингтон, которые 19 декабря на втором этапе президентских выборов отказались голосовать за кандидата от Демократической партии США Хиллари Клинтон (одержала победу в этом штате), оштрафованы на $1 тыс. каждый. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, выборщики должны будут оплатить штраф в течение ближайших 2-х месяцев, в противном случае финансовые средства будут взысканы через суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря миллиардер Дональд Трамп набрал более 300 голосов выборщиков, которые необходимы для победы во втором этапе президентской гонки в США. За представителя Республиканской партии отдали свой голос 304 члена коллегии, за бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон — 227.

Официально итоги голосования коллегии из 538 выборщиков будут объявлены 6 января 2017 г. на совместной сессии палат Конгресса.

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