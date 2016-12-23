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Второй этап: За пост мэра Новороссийска на Кубани поборются три претендента

Политика
Победителя определят депутаты
Новороссийск
Иллюстрация: Admnvrsk.ru
Новороссийск

Новороссийск, Краснодарский край, 23 Декабря 2016, 08:02 — REGNUM  Уже сегодня, 23 декабря, жители Новороссийска узнают имя человека, который, возможно, станет новым градоначальником. Победителя конкурса по отбору кандидатов на руководящую должность в администрации города депутаты определят на заседании городской думы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города. Голосование будет тайным.

Право продолжить борьбу за высокий пост получили только три претендента из 16, изначально заявившем о своем намерении принять участие в конкурсе. Так, по решению конкурсной комиссии ко второму туру были допущены и.о. главы города Игорь Дяченко, заместитель главы Новороссийска Дмитрий Агапов и генеральный директор ООО «Аквамарин» Александр Вертеба.

Также по теме: Четыре директора и подполковник запаса хотят стать мэром Новороссийска

Нынешний руководитель Новороссийска намерен остаться у руля города

Второй этап конкурса проводится в форме индивидуального собеседования. Конкурсная комиссия оценивает профессиональные и личностные качества претендентов на высокий пост, а также их соответствие заявленным требованиям к кандидатам. Затем список прошедших второй тур претендентов передается в городскую думу. Последнее слово будет за депутатами.

Больше всего шансов занять кресло мэра, по оценкам экспертов, у нынешнего градоначальника Игоря Дяченко. Он уже заручился поддержкой свой кандидатуры губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Как сообщало ИА REGNUM, должность главы Новороссийска стала вакантной после досрочной отставки Владимира Синяговского в конце сентября в связи с его избранием депутатом Государственной думы РФ. И.о. главы администрации города назначили Игоря Дяченко, бывшего первым заместителем Синяговского. Он и стал первым, кто подал документы на конкурс на место градоначальника. Всего о своем намерении стать у руля Новороссийска заявили 16 человек. Однако неделю назад депутат городской думы Сергей Канаев заявил, что снимает свою кандидатуру с конкурса на пост главы Новороссийска.

Подробнее: Ушёл в сторону: Конкурент и.о. мэра Новороссийска снял свою кандидатуру

Читайте ранее в этом сюжете: Имя нового мэра Новороссийска станет известно в январе 2017 года

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