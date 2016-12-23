Экспорт ядерных технологий Японии: подписан меморандум с Великобританией

Финансовые учреждения Японии готовы выделить до $8 млрд 500 млн на строительство АЭС в Великобритании

Токио, , 08:01 — REGNUM Власти Японии и Великобритании подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий тесное сотрудничество в ядерной области, сообщает 22 декабря Kyodo.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко и министр бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Грег Кларк подписали меморандум о взаимопонимании 22 декабря.

Меморандум предусматривает сотрудничество в четырех сферах: вывод из эксплуатации реакторов и дезактивацию радиоактивных отходов, научные исследования и разработки в области ядерной энергетики, обеспечение безопасности на объектах атомной области и строительство новых реакторов.

Корпорация Hitachi планирует строительство до шести реакторов в Великобритании, Японский банк международного сотрудничества и Банка развития Японии могут предоставить финансовую помощь до $8 млрд 500 млн на строительство АЭС в Великобритании, согласно данным Kyodo.

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