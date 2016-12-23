Трамп: Хочу видеть на инаугурации простых американцев, а не гостей списка А

Вашингтон, , 07:49 — REGNUM Избранный президент США Дональд Трамп не хотел бы, чтобы на его инаугурации присутствовали знаменитости из списка «А»: лучше пусть придут простые американцы. Об этом он написал в своём Twitter.

Трамп отметил, что для его оппонента по выборам, бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, эти знаменитости ничего хорошего не сделали: кампанию она проиграла.

«Так называемые знаменитости из списка «А» все хотят билеты на мою инаугурацию, но посмотрите, что они сделали для Хиллари, ничего. Я хочу людей», — написал он.

Напомним, инаугурация в США пройдёт 20 января. 19 декабря прошло голосование выборщиков, подтвердившее победу Трампа — официальные результаты будут объявлены 6 января.

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