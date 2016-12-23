Трамп заявил о ядерном оружии из-за угрозы от стран-изгоев и террористов

Вашингтон, , 07:33 — REGNUM Расширение возможностей США в области ядерного вооружения избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп упомянул в связи с необходимостью предотвратить угрозу распространения ядерного оружия. В частности имелся в виду потенциальный доступ к ядерному оружию террористов и «нестабильных режимов». С таким заявлением выступил официальный представитель Трампа Джейсон Миллер, сообщает Reuters.

«Избранный президент Трамп имел в виду угрозу распространения ядерного оружия и критическую необходимость ее предотвращения, в особенности среди террористических организаций, нестабильных режимов и стран-изгоев», — заявил Миллер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в своём Twitter Трамп заявил, что США необходимо значительно расширить возможности в области ядерных вооружений: нужно значительно укрепить и расширить свои ядерные возможности «до того времени, когда мир придёт в чувство относительно ядерных бомб».

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