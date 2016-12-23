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Госдеп США: Россия должна отменить закон об «иностранных агентах»

Политика
«Мы (власти США) призываем российское правительство отменить этот закон»

Вашингтон, 23 Декабря 2016, 07:33 — REGNUM  Властям Российской Федерации (РФ) нужно отменить закон об иностранных агентах, который ограничивает деятельность организаций, получающих финансирование из-за рубежа. Об этом, как передает «Голос Америки», сообщил представитель внешнеполитического ведомства США Джон Кирби.

«Мы (власти США) призываем российское правительство отменить этот закон, а также придерживаться своих международных обязательств в сфере прав человека», — заявил дипломат.

По его словам, использование термина «иностранный агент» предполагает отношение к этим организациям как к «предателям». При этом Кирби подчеркнул, что уже достигнута печальная черта — к «иностранным агентам» в России причислена уже 150-я неправительственная организация.

По его словам, в «черный список» вошли организации, которые в основном борются с распространением ВИЧ/СПИДа, а также выступают за противодействие применению пыток.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, закон об НКО обязывает любую организацию, занимающуюся политической деятельностью и имеющую зарубежное финансирование, регистрироваться в Минюсте в качестве иностранного агента.

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Закон об иностранных агентах и проверки НКО
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