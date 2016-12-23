Госдеп США признал США агрессором

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Политика
22 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного расширенного заседания коллегии Минобороны заявил, что на сегодняшний день Россия сильнее любого из возможных агрессоров

Вашингтон, 23 Декабря 2016, 07:16 — REGNUM  Вооруженные силы США на данный момент являются самыми сильными в мире. Об этом, как передает RT, сообщил официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что российские Вооруженные силы на сегодняшний день сильнее любого потенциального агрессора.

«Я так не считаю, — сказал Кирби в ходе брифинга. — Не думаю, что за всю историю человечества были Вооруженные силы столь же обороноспособные, умные и сильные, как Вооружённые силы Соединенных Штатов сейчас».

22 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного расширенного заседания коллегии Минобороны заявил, что на сегодняшний день Россия сильнее любого из возможных агрессоров, но, несмотря на это, расслабляться не следует.

«Можно с уверенностью сказать: мы сегодня сильнее любого потенциального агрессора», — отметил российский лидер.

При этом Путин добавил, что ситуация может быстро измениться, если в процессе модернизации армии и флота или подготовке войск будет допущен хотя бы один существенный сбой.

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