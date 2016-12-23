Израиль просит Трампа вмешаться в голосование Совбеза ООН

Тель-Авив, , 06:57 — REGNUM Израильские должностные лица попросили избранного президента США Дональда Трампа повлиять на голосование США в Совете безопасности ООН по «антиизраильской» резолюции, которое должно состояться в ближайшее время, передает Reuters 23 декабря.

Из источников в правительственных кругах Израиля журналистам стало известно, что, после отказа администрации уходящего президента США Барака Обамы наложить вето на документ, чиновники обратились к Трампу.

В ответ на просьбу избранный президент уже провел переговоры с американской делегацией в Организации объединенных наций, а также телефонные переговоры с президентом Египта, который предложил резолюцию для голосования в СБ ООН. Впрочем, о результатах данных переговоров пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху потребовал от США ветировать «антиизраильскую» резолюцию, требующую «немедленно и полностью прекратить всю деятельность по строительству поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим».

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США ранее неоднократно помогали Израилю, используя право вето в Совбезе ООН, когда речь шла о принятии решений по статусу Палестинской автономии. Однако Барак Обама, являющийся сторонником независимой Палестины, отказал в поддержке основному союзнику США на Ближнем Востоке.

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