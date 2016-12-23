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Северная Корея считает «смешными» президентские амбиции Пан Ги Муна

Политика
В КНДР называют десять лет, проведенные Пан Ги Муном на посту генсека ООН «сплошным стыдом» для корейского народа

Пхеньян, 23 Декабря 2016, 06:41 — REGNUM  СМИ Северной Кореи назвали «смешными» и «оторванными от реальности» возможные планы уходящего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна баллотироваться на пост президента Южной Кореи, передает Associated Press 23 декабря.

Подконтрольный правительству КНДР сайт Uriminzokkiri называет Пан Ги Муна «хамелеоном в человеческой маске», решение баллотироваться в президенты которому могло «только привидеться в дурном сне».

Издание считает, что у Пан Ги Муна нет поддержки в Южной Корее, где его также считают «оппортунистом». Все десять лет, проведенные Пан Ги Муном на посту генсека ООН сайт характеризует не иначе как «сплошной стыд» для корейского народа.

Как сообщало ИА REGNUM, генсек ООН Пан Ги Мун, полномочия которого на посту главы международной организации истекают 31 декабря, пока не подтвердил, но и не опроверг информацию о своем намерении баллотироваться на пост президента Южной Кореи — по его словам, он будет «очень серьезно рассматривать вопрос», как ему помочь своей родной стране, находящейся в ситуации тяжелого политического кризиса в связи с коррупционным скандалом, отставкой и процедурой импичмента действующего президента Пак Хын Ке.

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