Пятница, 23 Декабря 2016 года
10:16:07 МСК

Премьер-министр Австралии: «Террористы не смогут нас запугать!»

Политика
Полиции удалось сорвать «один из самых значительных террористических заговоров» в истории Австралии

Мельбурн, Австралия, 23 Декабря 2016, 06:21 — REGNUM  Премьер-министр Австралии Мальком Тернбулл прокомментировал информацию о несостоявшемся теракте «Исламского государства» (ИГ, организация, деятельность которой запрещена в РФ), который террористы планировали совершить в Мельбурне на рождество, сообщает Associated Press 23 декабря.

По словам премьер-министра, полиции удалось сорвать «один из самых значительных террористических заговоров» в истории Австралии.

«Исламистский терроризм является глобальной проблемой, которая затрагивает всех нас. Но мы не должны быть запуганы террористами», — сказал Тернбулл.

«Эти преступники пытаются убивать. Но они также… хотят запугать австралийцев, — сообщил премьер-министр Австралии. — Мы не позволим им добиться успеха».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня стало известно, что полиции Австралии удалось предотвратить теракт, который исламисты ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планировали осуществить на католическое Рождество — экстремисты намеревались произвести взрывы бомб на железнодорожной станции Флиндерс-Стрит, на площади Федерации, а также в соборе Святого Павла в Мельбурне. По делу о подготовке теракта задержаны семеро подозреваемых, двое позднее отпущены на свободу.

Читайте ранее в этом сюжете: В Австралии отпустили двоих подозреваемых в подготовке теракта на Рождество

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
«Исламское государство»
Главное сегодня
NB!
23.12.16
Якутяне — Путину: Почему в богатой республике царит крайняя нищета?
ЯкутскРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Максим ИсаевNational Interest: Почему Польшу захлестнули протесты
ВаршаваПольша Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.12.16
Яков РудьВойна Украины — большой бизнес олигарха Порошенко
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
23.12.16
Долги Приморского театра оперы и балета припишут краевой администрации
ВладивостокРоссия Долги предприятий Общество
NB!
23.12.16
Глава ЦРУ: «Ответные» кибератаки на Россию — ниже величия США
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
23.12.16
«Нефть нашла точку баланса»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
23.12.16
Максим ИсаевWashington Post: Алеппо – признак упадка США
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.12.16
В «АЛРОСА» идут массовые сокращения — «руководство ГОКа экономит на всём»
ЯкутскРоссия Безработица Общество
NB!
23.12.16
Россию лишили этапа Кубка мира по конькобежному спорту
БернШвейцария Допинговые скандалы Спорт
NB!
23.12.16
Приморье — Путину: проблемы многодетных, в моногородах и на заводах
ВладивостокРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Общество
NB!
23.12.16
Госдеп США признал США агрессором
ВашингтонСША Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
23.12.16
Северная Корея считает «смешными» президентские амбиции Пан Ги Муна
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Президентские выборы в Южной Корее Политика
NB!
23.12.16
Девальвация 2.0: Юань потерял еще 28 базисных пунктов
ПекинКитай Курсы валют Экономика
NB!
23.12.16
«Китаю не до смеха» — СМИ КНР заявляют, что с Трампом «придется воевать»
ПекинКитай Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
23.12.16
Обама наносит «последний удар» по Израилю
Нью-ЙоркСША Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
23.12.16
Вслед за этапом Кубка мира по биатлону Россия может быть лишена ЧМ-2021
ОслоНорвегия Допинговые скандалы Спорт
NB!
23.12.16
В Биробиджане опытных тренеров лишают работы, а их воспитанников — будущего
БиробиджанРоссия Развитие инфраструктуры физкультуры и спорта Спорт
NB!
23.12.16
Опубликована видеозапись теракта на рождественской ярмарке в Берлине
БерлинГермания Теракты в Германии Происшествия
NB!
23.12.16
«Подарок» на Рождество: Индекс Dow Jones неожиданно пошел вниз
Нью-ЙоркСША Фондовый рынок Экономика
NB!
23.12.16
«Арест авторов REGNUM — на руку сторонникам раскола между РФ и Белоруссией»
ВитебскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
23.12.16
Саркис ЦатурянБойтесь доллара, власть приносящего: история печатного станка
ВашингтонСША REGNUM: ничто не забыто Экономика
NB!
23.12.16
Дмитрий ТёткинДля русской кисти первый день
РимИталия REGNUM: ничто не забыто Культура
ещё главное