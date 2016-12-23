Премьер-министр Австралии: «Террористы не смогут нас запугать!»

Мельбурн, Австралия, , 06:21 — REGNUM Премьер-министр Австралии Мальком Тернбулл прокомментировал информацию о несостоявшемся теракте «Исламского государства» (ИГ, организация, деятельность которой запрещена в РФ), который террористы планировали совершить в Мельбурне на рождество, сообщает Associated Press 23 декабря.

По словам премьер-министра, полиции удалось сорвать «один из самых значительных террористических заговоров» в истории Австралии.

«Исламистский терроризм является глобальной проблемой, которая затрагивает всех нас. Но мы не должны быть запуганы террористами», — сказал Тернбулл.

«Эти преступники пытаются убивать. Но они также… хотят запугать австралийцев, — сообщил премьер-министр Австралии. — Мы не позволим им добиться успеха».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня стало известно, что полиции Австралии удалось предотвратить теракт, который исламисты ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планировали осуществить на католическое Рождество — экстремисты намеревались произвести взрывы бомб на железнодорожной станции Флиндерс-Стрит, на площади Федерации, а также в соборе Святого Павла в Мельбурне. По делу о подготовке теракта задержаны семеро подозреваемых, двое позднее отпущены на свободу.

Читайте ранее в этом сюжете: В Австралии отпустили двоих подозреваемых в подготовке теракта на Рождество