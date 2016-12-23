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«Проявления абсентеизма на выборах в регионах требуют дополнительных мер»

Политика
Новосибирский политолог считает, что возможное разведение по срокам выборов национального, регионального и местного уровней повысило бы ответственность региональных руководителей не только за качество электоральных кампаний, но и за общую политическую и социально-экономическую ситуацию на местах

Новосибирск, 23 Декабря 2016, 05:47 — REGNUM  «Заявление председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой о возможности отмены единого общероссийского дня выборов очевидно связана с современной политической динамикой», — считает политолог Сергей Бирюков.

Эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что сохраняющиеся масштабные внешнеполитические вызовы вкупе со сложной внутренней социально-экономической ситуацией не позволяют в полной мере рассчитывать на сохранение прежних моделей голосования и электорального участия на выборах разного уровня.

«Кроме того, проявления абсентеизма (одна из форм сознательного бойкотирования избирателями выборов — прим. ИА REGNUM ) на выборах в регионах требуют дополнительных мер по повышению уровня доверия избирателей к электоральному процессу. В складывающейся ситуации возможное разведение по срокам выборов национального, регионального и местного уровней объективно повысило бы ответственность региональных руководителей не только за качество электоральных кампаний, но и за общую политическую и социально-экономическую ситуацию на местах. Последнее выглядело бы достаточно разумным с точки зрения распределения политической ответственности между различными уровнями власти и управления», — подчеркнул политолог.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила возможность отмены единого дня голосования или его переноса на другую дату. Также есть предложение вернуться к практике законодательного ограничения числа бюллетеней, с которыми участковые комиссии могут работать одновременно.

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В единый день голосования 18 сентября 2016 года в Новосибирской области проходили трехуровневые выборы: выборы депутатов Государственной думы седьмого созыва, дополнительные выборы депутата горсовета Новосибирска, а также повторные и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных районов, городских поселений и сельских поселений (всего 43 избирательных кампаний). Явка новосибирцев на выборах депутатов Госдумы не достигла и 30%. На 18:00 часов по местному времени она составила 29,35%. Из 2 141 919 человек, обладающих правом голоса, на выборы к этому времени пришли 627 815 человек. Председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо связала невысокую явку с хорошей погодой и желанием новосибирцев проводит время на даче, а не на выборах.

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