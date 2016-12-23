Дочь Трампа была атакована на борту самолета парой ЛГБТ

Лэшер и Гольдштейн набросились на Иванку Трамп с оскорблениями

Нью-Йорк, США, , 05:19 — REGNUM Два гея набросились с оскорблениями на Иванку Трамп на борту самолета, перед началом авиарейса, который дочь избранного президента США совершала со своим мужем Джаредом Кушниром и тремя детьми, передает USA Today 23 декабря.

Пассажир Дэниэль Гольдштейн и его муж Хантер Лэшер накинулись на Иванку Трамп с криками «Твой отец губит страну!» и «Почему она на нашем самолете?».

Сотрудники авиакомпании удалили дебоширов с рейса в аэропорту Нью-Йорка, и инцидент был исчерпан. Однако активисты ЛГБТ не стали молчать — они продолжили оскорбления в сети микроблогов «Твиттер», а также пожаловались стране и миру, что были удалены с рейса «в нарушение своих гражданских прав».

Компания JetBlue, прогнавшая склочную пару с самолета, не придает инциденту большого значения.

«Решение об удалении клиента перед полетом не является чем-то серьезным, — говорится в заявлении авиакомпании. — Если команда определяет, что клиент вызывает конфликт на борту воздушного судна, ему будет предложено выйти из самолета, особенно если экипаж чувствует риск эскалации во время полета».

Также авиакомпания сообщила, что Лэшер и Гольдштейн получили билет на следующий доступный рейс.

Иванка Трамп и пресс-служба избранного президента США Дональда Трампа никак не комментируют инцидент.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября на общенациональных выборах в США победил республиканец Дональд Трамп. Противники миллиардера и сторонника традиционных взглядов в ходе предвыборной компании называли его не иначе как «расистом» и «шовинистом».

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