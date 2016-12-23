В ФРГ задержаны два уроженца Косово по подозрению в подготовке теракта

Берлин, , 04:59 — REGNUM Полиция в немецком городе Дуйсбурге федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия задержала двух подозреваемых в подготовке теракта, передаёт Spiegel.

Сообщается, что задержаны двое братьев — уроженцев Косово в возрасте 28 и 31 года. По сведениям правоохранителей, они планировали совершить теракт в торговом центре соседнего города Оберхаузена.

В настоящее время с задержанными проводятся следственные действия. Полиция выясняет, на какой стадии находилась подготовка теракта и были ли в ней задействованы также другие лица.

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Как передавало ИА REGNUM, вечером 19 декабря грузовик Scania, в кабине которого находились два человека, протаранил группу посетителей рождественской ярмарки в Берлине. В результате погибли 12 человек, 48 были госпитализированы.

Один из находившихся в автомобиле погиб, второму удалось скрыться. За информацию о местонахождении предполагаемого террориста, 24-летнего уроженца Туниса, полиция ФРГ объявлено вознаграждение в размере 100 тысяч евро.

Ответственность за эту акцию взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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