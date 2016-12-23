Госдеп США не согласился со словами Путина о силе российской армии

В Вашингтоне считают армию США сильнейшей за всю историю человечества

Вашингтон, , 04:14 — REGNUM Официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби в ходе брифинга прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что российские Вооружённые силы на сегодняшний день сильнее любого потенциального агрессора.

«Я не думаю, что за всю историю человечества были вооружённые силы столь же обороноспособные, умные и сильные, как Вооружённые силы США сейчас», — приводит слова Джона Кирби телеканал RT.

Как передавало ИА REGNUM, 22 декабря Владимир Путин в ходе ежегодного расширенного заседания коллегии Минобороны завил: «Можно с уверенностью сказать: мы сегодня сильнее любого потенциального агрессора».

В то же время глава государства отметил, что для сохранения такого положения нельзя расслабляться. Ситуация может быстро измениться, если в процессе модернизации армии и флота или подготовке войск будет допущен хотя бы один существенный сбой, подчеркнул Владимир Путин.

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