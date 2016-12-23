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Обама наносит «последний удар» по Израилю

Политика
США «не будут препятствовать» принятию резолюции СБ ООН, несмотря на просьбу Нетаньяху
Иван Шилов © ИА REGNUM

Нью-Йорк, США, 23 Декабря 2016, 03:58 — REGNUM  Соединенные Штаты не намерены ветировать «антиизраильскую» резолюцию, голосование по которой пройдет сегодня в Совете безопасности ООН, передает Reuters 23 декабря.

По информации журналистов, администрация Барака Обамы приняла решение, что США «не будут препятствовать» принятию резолюции от Египта, требующей прекращения строительства израильских поселений на территории Палестинской автономии.

Соединенные Штаты займут в голосовании нейтральную позицию или даже поддержат документ, требующий от Израиля «немедленно и полностью прекратить всю деятельность по строительству поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим».

Как сообщало ИА REGNUM, вчера премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху потребовал от США ветировать «антиизраильскую» резолюцию. Известно, что США ранее неоднократно помогали своему «главному союзнику» на Ближнем Востоке, используя право вето в Совбезе ООН, когда речь шла о принятии решений по статусу Палестинской автономии или выводе поселений из Сектора Газа, с Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима.

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Однако президент США Барак Обама, в отличие от большинства своих предшественников, является последовательным критиком израильской политики на Ближнем Востоке. Уходящий президент неоднократно требовал от Израиля признать политическую независимость Палестины, а также вывести с палестинской территории все «незаконные» поселения.

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Так, одним из главных аргументов Обамы стал договор о военных контрактах на «рекордные» $38 млрд, заключенный между Израилем и США в сентябре. Ответным шагом Израиля должно было стать «ускорение» процесса мирного урегулирования в Палестине с целью признания ее независимости — вместо этого строительство поселений продолжилось, политический процесс зашел в тупик.

Читайте развитие сюжета: Израиль просит Трампа вмешаться в голосование Совбеза ООН

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