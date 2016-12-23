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Населённые пункты Сирии 25 раз за сутки обстреливались боевиками

Политика
Террористы и оппозиция продолжают обстрелы сирийских провинций Алеппо, Дамаск, Деръя, Латакия и Хама

Москва, 23 Декабря 2016, 02:59 — REGNUM  В Сирии за сутки 22 декабря зафиксировано 25 обстрелов со стороны вооружённых формирований в провинциях Алеппо, Дамаск, Деръя, Латакия и Хама. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В частности, в провинции Дамаск боевики причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреливали из миномётов и стрелкового оружия населённые пункты Джаубар, Бала-эль-Кадима, Кабун, Мазраад-Махмуд и Хараста, а также район Басатин-эль-Канават в городе Дамаск.

Боевики группировки «Ахрар-аш-Шам» из миномётов и стрелкового оружия обстреляли квартал Салах-ад-Дин в городе Алеппо и населённый пункт Икко в провинции Латакия.

Обстрелам со стороны террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из РСЗО, миномётов и стрелкового оружия подверглись населённый пункт Шурфа провинции Алеппо, а также кварталы Ансари, Джамария Харб эль-Захра, Лерамон, Эль-Амрия и торговый центр Кастелло в городе Алеппо.

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Сообщается, что в течение суток российскими военными было проведено две гуманитарные акции. На мосту Рамусси для мирных жителей и боевиков, выезжающих из восточного Алеппо была произведена раздача горячей пищи и продуктов питания (около 0,5 тонны), в населённом пункте Наара провинции Хомс жителям предано около 1,5 тонны продовольствия и предметов первой необходимости.

Для мирных жителей, покинувших восточные районы города Алепоп, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

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