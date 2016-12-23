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Полиция Мельбурна предотвратила теракт в соборе Святого Павла

Политика
Взрыв в соборе Мельбурна должен был произойти на Рождество
Эль Греко. Апостолы Пётр и Павел (фрагмент). 1592 Эль Греко. Апостолы Пётр и Павел (фрагмент). 1592

Мельбурн, Австралия, 23 Декабря 2016, 02:43 — REGNUM  Полиция Австралии задержала семерых человек, подозреваемых в подготовке теракта, который должен был произойти во время празднования Рождества, передает Associated Press 23 декабря.

По информации правоохранителей, террористы планировали совершить взрывы на железнодорожной станции Флиндерс-Стрит, на площади Федерации, а также в соборе Святого Павла в Мельбурне.

Сообщается также, что во время обысков у подозреваемых, которые являются участниками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), были обнаружены компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств. В спецоперации по задержанию террористов участвовали около 400 сотрудников полиции Австралии.

В связи с инцидентом на улицах Мельбурна введено усиленное патрулирование, число полицейских, которые будут дежурить в местах массового скопления людей на Рождество, значительно увеличилось.

Повышенные меры антитеррористической безопасности за последние дни введены во многих странах, и прежде всего в Евросоюзе, в связи с нападением террористов на рождественскую ярмарку в Берлине.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 19 декабря грузовик, за рулем которого, предположительно, находился исламист из Туниса Анис Амри, совершил наезд на посетителей рождественской ярмарки в центре Берлина. Погибли 12 человек, 48 госпитализированы.

Террористу удалось скрыться, полицией объявлено вознаграждение за информацию о его местонахождении в размере 100 тысяч евро. Ответственность за нападение взяла группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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