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«Арест авторов REGNUM — на руку сторонникам раскола между РФ и Белоруссией»

Политика
Председатель правления Витебской городской общественной организации «Русский культурный центр «Русь» Игорь Потапов прокомментировал уголовное дело в отношении журналистов в Белоруссии
Игорь Потапов Игорь Потапов

Витебск, Белоруссия, 23 Декабря 2016, 01:59 — REGNUM  Арест в Белоруссии авторов ИА REGNUM послужит интересам тех сил, которые заинтересованы в расколе между русским и белорусским народами и хотели бы повести Белоруссию по катастрофическому пути Украины, считает председатель правления Витебской городской общественной организации «Русский культурный центр «Русь» Игорь Потапов.

«Задержанные Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко, являясь гражданами Республики Беларусь, в своих публикациях выступали с критикой тех негативных явлений в общественной жизни, которые, по их мнению, несли в себе угрозу сохранению мира и благополучия в Республике Беларусь, дружбе между народами Республики Беларусь и Российской Федерации», — комментирует Игорь Потапов.

Он обращает внимание, что в оппозиционных белорусских СМИ арестованным журналистам «ставят в вину их приверженность концепции Русского мира, называя адептами Русского мира». «Но они и не скрывали своей поддержки Русского мира в Республике Беларусь, того Русского мира, о котором Вячеслав Францевич Кебич — бывший председатель Совета министров БССР и Республики Беларусь, в своей недавно опубликованной книге «Любим ли мы Россию?» пишет: «Опасаться прихода «русского мира» в Беларусь нет никакого смысла. Он давно уже здесь. В наших мыслях. В наших душах. В нашем образе жизни», — подчёркивает Потапов.

«Исходя из выше сказанного, мы считаем, что задержание и помещение под стражу Павловца, Алимкина и Шиптенко может послужить интересам тех сил в Республике Беларусь, деятельность которых направлена на раскол между народами Республики Беларусь и Российской Федерации, с целью оторвать Республику Беларусь от России и повести её по катастрофическому пути Украины», — заявляет глава общественной организации.

В опубликованном обращении «Русский культурный центр «Русь» призывает белорусские компетентные органы «во имя сохранения мира и благополучия в Республике Беларусь, консолидации белорусского общества», а также в интересах народов двух стран прекратить возбуждённое против Павловца, Алимкина и Шиптенко уголовное дело и освободить их из-под стражи.

Напомним, в начале декабря 2016 года в Белоруссии были возбуждены уголовные дела по статье 130 УК РБ «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» в отношении авторов ИА REGNUM Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко, выступавших со статьями о внутренней политике, экономике и культуре Белоруссии. Всем им предъявлены обвинения в разжигании межнациональной розни, а именно — в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии.

Министр информации Белоруссии Лилия Ананич в своём официальном комментарии о причинах задержания журналистов буквально признала политические мотивы репрессий, заявив, что в материалах ИА REGNUM подавалась в тенденциозном ключе деятельность Александра Лукашенко и властных структур республики в разных областях, при этом «постоянно муссировались тезисы о якобы уходе Беларуси на Запад, антироссийской политике белорусской власти и так далее».

Редакция ИА REGNUM подтверждает своё неизменное осуждение проявлений шовинизма, неонацизма и русофобии в Белоруссии. Редакция считает своих задержанных в Белоруссии авторов политическими заключёнными, которых подвергают репрессиям за их принципиальную позицию против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции.

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Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии
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